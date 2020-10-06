Активность коронавируса продлиться ещё в течение двух лет. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В течение двух лет мы будем ожидать достаточно активные позиции COVID-19 среди циркулирующих сезонных респираторных вирусов с периодическими горячими точками в различных географических регионах", — пояснила эксперт.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.