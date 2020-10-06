Эпидемиолог предсказал активность коронавируса в течение двух лет

Активность коронавируса продлиться ещё в течение двух лет. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.