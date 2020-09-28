Рост заболеваемости коронавирусом можно остановить, если соблюдать простые требования Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Попова.

"Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила Роспотребнадзора. Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует — в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры", — сказала глава ведомства Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".