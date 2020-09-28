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Попова рассказала, как остановить рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом можно остановить, если соблюдать простые требования Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Попова.

Попова рассказала, как остановить рост заболеваемости коронавирусом

"Рост числа случаев заболеваемости коронавирусом будет до тех пор, пока все не начнут соблюдать правила Роспотребнадзора. Повышение будет до тех пор, пока мы все не начнем ходить так, как следует — в масках, перчатках. И не начнем защищать свое здоровье с помощью простых средств — маска, санитайзеры", — сказала глава ведомства Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она заявила, что отечественные массовые тесты для выявления коронавируса достаточно надежные.

"Массовые тесты достаточно надежные. Они не ошибаются. Там, где есть необходимость перепроверить — а у нас сегодня достаточное количество тест-систем — ставят параллельно несколько тест-систем и подтверждают или снимают результат", — сказала Попова.

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