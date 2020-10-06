Присутствие определённых генных мутаций у человека в некоторых случаях может затруднить попадание инфекции в организм.
"Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки организма.
Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто по счастливому стечению обстоятельств может быть изначально защищённым от инфицирования коронавирусом", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве поставили под сомнение выводы некоторых учёных, что переболевшие ОРВИ люди могут получить иммунитет к коронавирусу.
"Ранее исследование американских ученых, показало, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2. При этом специалисты затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен", — информирует Роспотребнадзор.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.