У пациентов с COVID-19 наблюдаются неврологические симптомы

Международная группа учёных провела исследование, которое показало, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, впоследствии сталкиваются с различными неврологическими нарушениями. Ранее связь данных симптомов с COVID-19 не была доказана.

"Сейчас мы пытаемся охарактеризовать долгосрочные неврологические симптомы коронавируса и когнитивные изменения у пациентов с энцефалопатией, развившейся на фоне коронавируса", — цитирует слова специалистов "Ридус".

Эксперты утверждают, что именно поражение головного мозга является самым опасным симптомом вируса.

Кроме энцефалопатии, к необычным симптомам COVID-19 учёные также отнесли головные боли и боли в мышцах.

Многих пациентов, вылечившиеся от коронавируса, беспокоит головокружение.

Ранее кардиолог Юрий Беленков рассказал об опасных последствиях пандемии.