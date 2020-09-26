За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России возросло до 1143571. Суточный прирост заболевших составил 7523 человека.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7 523 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2039 (27,1%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.