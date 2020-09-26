За сутки в РФ заразились коронавирусом 7523 человека

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России возросло до 1143571. Суточный прирост заболевших составил 7523 человека.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.