Отказ от глютена без показаний опасен для здоровья

Люди, которые стремятся вести здоровый образ жизни, выбирают для этого самые разные подходы. Многие вносят коррективы в свой рацион, отказываясь от употребления некоторых продуктов.

В число популярных запретных "плодов" часто входят попадают продукты, содержащие глютен. Есть мнение, что эти продукты плохо усваиваются организмом и даже опасны для здоровья.

"Глютен — группа растительных белков, присутствующих в семенах ржи, пшеницы и ячменя. Он состоит из двух составляющих: глютенина и глиадина. Большинство из нас потребляет довольно много продуктов, содержащих глютен. Это и выпечка, и макаронные изделия, многие соусы, манка, перловка, булгур и многое другое, — рассказывает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. — Подсчитано, что примерно 1% жителей планеты страдают целиакией, аутоиммунным заболеванием, при котором не происходит усвоения глютена".

Специалист также отметила, что не стоит исключать из рациона продукты содержащие глютен тем, кто не страдает целиакией. Здоровым людям это не принесёт пользы. Если же человек здоров, что переход на безглютеновые продукты никак не будет способствовать улучшению самочувствия и похудению. Более того, отказ от этих продуктов даже может стать причиной набора лишнего веса.