Роспотребнадзор обнародовал данные о детской заболеваемости COVID
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусной инфекцией переболели без малого 48 тысяч детей - 8,4% - от общего числа заболевших.
В ведомстве отмечают, что
- половина из них - 49,9% - болела в легкой форме;
- у 32,3% детей, перенесших коронавирус, болезнь протекала бессимптомно,
- лишь у 0,2% несовершеннолетних была тяжелая форма заболевания, из них большинство - дети до года;
- осложнения были 8% больных.
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