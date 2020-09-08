Роспотребнадзор обнародовал данные о детской заболеваемости COVID

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусной инфекцией переболели без малого 48 тысяч детей - 8,4% - от общего числа заболевших.

В ведомстве отмечают, что

половина из них - 49,9% - болела в легкой форме;

у 32,3% детей, перенесших коронавирус, болезнь протекала бессимптомно,

лишь у 0,2% несовершеннолетних была тяжелая форма заболевания, из них большинство - дети до года;

осложнения были 8% больных.

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