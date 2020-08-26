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Какая опасность грозит ученикам в новом учебном году

Общество

Геннадий Онищенко заявил, что дети и подростки переносят COVID-19 довольно легко. А вот реальную опасность может представлять грипп. Если говорить точнее, новые его штаммы. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать о мерах предосторожности.

"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", — заявил Онищенко.

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