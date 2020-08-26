Геннадий Онищенко заявил, что дети и подростки переносят COVID-19 довольно легко. А вот реальную опасность может представлять грипп. Если говорить точнее, новые его штаммы. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать о мерах предосторожности.
"Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппом, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры", — заявил Онищенко.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.