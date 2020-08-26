Какая опасность грозит ученикам в новом учебном году

Геннадий Онищенко заявил, что дети и подростки переносят COVID-19 довольно легко. А вот реальную опасность может представлять грипп. Если говорить точнее, новые его штаммы. Поэтому ни в коем случае нельзя забывать о мерах предосторожности.