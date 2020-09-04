Научные данные говорят о том, что дети подвержены риску заражения коронавирусом в той же степени, что и представители других возрастных категорий. О том, как протекает заболевание у детей, рассказал заместитель директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"Дети так же восприимчивы к коронавирусной инфекции, как и взрослые.

В период с января по июнь 2020 года в РФ было зарегистрировано 47712 случаев COVID-19 у детей, что составило 8,4% от общего числа заболевших. Заболеваемость среди них с середины марта быстро увеличивалась, достигнув пикового значения в конце мае. Затем количество заболевших COVID-19 детей стало сокращаться, что свидетельствует об эффективности принятых правительством мер по борьбе с распространением инфекции COVID-19.

НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ провёл ретроспективный анализ всех случаев подтвержденной COVID-19 у детей в РФ за этот период. Его результаты показали, что у подавляющего большинства новая коронавирусная инфекция протекала в лёгкой форме (49,9%). Это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания, а также тем, что у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коронавирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, лёгких и кишечнике.

У 32,3% маленьких пациентов было подтверждено бессимптомное течение. Большинство заболевших детей переносит коронавирусную инфекцию с незначительным повышением температуры тела, першением или дискомфортом в горле, умеренным сухим кашлем, реже — с потерей обоняния и вкуса.

Поражение желудочно-кишечного тракта, а именно такие проявления, как диарея, тошнота и рвота не являются частыми симптомами коронавирусной инфекции у детей (не более 5.1%). По данным ретроспективного анализа тяжёлую форму болезни у детей регистрировали лишь в 0,2% всех случаев, что существенно ниже, чем у взрослых. Наибольшая доля среднетяжёлых и тяжёлых форм болезни встречалась у детей в возрасте до 1 года.

Осложнения при коронавирусной инфекции регистрировали так же достаточно редко. Так, пневмонии диагностировали не более чем у 8% больных, преимущественно старше 7 лет", — заключил эксперт.