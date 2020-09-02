Расстройство ЖКТ у детей может быть признаком COVID-19

У человека, заразившегося COVID-19, обычно возникают такие симптомы, как кашель и лихорадка. Но у детей коронавирус может проявляться по-другому, считают учёные из Северной Ирландии. В частности, у него может быть расстройство желудочно-кишечного тракта.

Учёные провели исследование под названием "Распространение SARS-CoV-2 среди здоровых детей". За основу были взяты результаты тестов на COVID-19, которые сдавали дети из Британии и Северной Ирландии.

Оказалось, что 50% детей коронавирусная инфекция протекала без классических симптомов — у них не было кашля, потери обоняния и повышения температуры.

Но у некоторых детей наблюдались такие симптомы, как диарея и рвота.

"Наша работа указывает на необходимость разработки новых способов диагностики коронавируса у детей. Как видим, у маленьких пациентов он проявляется несколько не так, как у взрослых", — отмечают авторы проекта.

Ранее педиатр рассказал, как не пропустить симптомы коронавируса у детей.

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