У человека, заразившегося COVID-19, обычно возникают такие симптомы, как кашель и лихорадка. Но у детей коронавирус может проявляться по-другому, считают учёные из Северной Ирландии. В частности, у него может быть расстройство желудочно-кишечного тракта.
Учёные провели исследование под названием "Распространение SARS-CoV-2 среди здоровых детей". За основу были взяты результаты тестов на COVID-19, которые сдавали дети из Британии и Северной Ирландии.
Оказалось, что 50% детей коронавирусная инфекция протекала без классических симптомов — у них не было кашля, потери обоняния и повышения температуры.
Но у некоторых детей наблюдались такие симптомы, как диарея и рвота.
"Наша работа указывает на необходимость разработки новых способов диагностики коронавируса у детей. Как видим, у маленьких пациентов он проявляется несколько не так, как у взрослых", — отмечают авторы проекта.
Ранее педиатр рассказал, как не пропустить симптомы коронавируса у детей.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.