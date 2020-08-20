Учёные из Аризонского государственного университета провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что микропластик может накапливаться в человеческих органах. О том, как это отражается на здоровье человека, рассказал генетик Юрий Симаков.

"О том, что микропластик накапливается в живых организмах уже давно известно. В частности, у нас плавают целые острова мусора в Тихом океане, где мелкие частицы микропластика попадают в организм морских обитателей — рыб и беспозвоночных.

Это, конечно, серьезно отражается на их развитии — вплоть до того, что у этих существ меняется пол, то есть вместо самок могут развиться самцы.

Как пластик влияет на жизнь человека?

Раньше считалось, что пластик, который мы часто используем в быту, никак на нас не влияет. Однако, в он может накапливаться в тканях и органах человека. Почему? Потому что это органика, к тому часто бывает, что очень токсичная.

Но зато механически организм воспринимает её как метаболиты, которые иногда накапливаются в органах, поэтому их концентрация может увеличиваться и в достаточно больших количествах.

Конечно, когда накапливаются посторонние фракции, то организм старается от них освободиться, может начаться воспалительный процесс.

Особенно поражаются сосуды и суставы. Когда в суставах накапливаются разные соли, то они страдают в первую очередь. Вот какую опасность представляет микропластик.

Естественно, когда мы открываем различные упаковки, бутылки, всегда стираются крошечки микропластика, затем они попадают в нашу пищу, мы её съедаем, а она не выводится из организма, а чаще всего попадает в какие-то органы.

Конечно, лучше пить воду из стекла, а сейчас все стараются заменить этим пластиком, поэтому он накапливаются в окружающей среде и вредит здоровью людей", — заключил эксперт.