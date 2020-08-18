Микропластик обнаружили в органах и тканях человека

Учёные из Аризонского государственного университета заявили, что микропластик оказывает большее влияние на жизнь людей, чем считалось ранее.

Специалисты провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что микропластик может накапливаться в человеческих органах.

Оказывается, что микрочастицы пластика способны проникать в ткани и органы человека, в почки, печень, лёгкие и оставаться там. Учёным ещё предстоит выяснить, как это отражается на здоровье человека. Но специалисты уже могут предположить, что такие скопления в организме способны привести к воспалительным процессам, бесплодию и онкологическим заболеваниям у животных.

"Пластмассы, загрязняющие окружающую среду, можно встретить практически в любом месте земного шара. Теперь мы уже не считаем пластик чудесным благом, а рассматриваем его, как угрозу", — сообщил биолог Чарльз Рольски.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные обнаружили в морепродуктах частицы микропластика.