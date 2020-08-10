Британские эксперты: "Йогурт снижает риск преждевременной смерти"

Британские специалисты в области здорового питания Джульетта Келлоу и Сара Брюэр утверждают, что натуральный йогурт является идеальной основой для полезного во всех отношениях завтрака.

Йогурт повышает продолжительность жизни

Эксперты пришли к выводу, что постоянное употребление йогурта повышает продолжительность жизни. В состав данного продукта входят пробиотики. Они помогают организму человека нормализовать работу пищеварительной системы.

Кроме того, в йогурте содержатся кальций, фосфор и белки.

"Компоненты йогурта активируют защитные свойства человеческого организма и помогают ему противостоять разным негативным факторам, которые обычно становятся причиной хронических заболеваний. Йогурт в целом укрепляет организм и заметно снижает вероятность преждевременной смерти. Но для этого его необходимо употреблять регулярно. Например, на завтрак", — говорят британские ученые.

Употребление йогурта активизирует работу кишечника, повышают способность организма усваивать полезные вещества из продуктов питания и защищает от ожирения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему не все йогурты одинаково полезны.

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