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Автор Петр Дерябин

Йогурт: польза и вред для организма человека

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Сейчас в продаже появилось множество йогуртов? Как разобраться во всем их многообразии? Какие из них полезны? Об этом мы беседуем с заместителем директора Института питания Российской академии медицинских наук, академиком РАМН, профессором Виктором Александровичем Тутельяном.

Йогурты: чего в них больше — пользы или вреда?

Йогурт — вкусно и полезно

Виктор Александрович, а чем, собственно, зарубежные йогурты отличаются от нашей простокваши?

— Прежде всего способом приготовления, разной "закваской". А прародительница йогуртов — действительно мечниковская простокваша. Этот продукт еще в начале XX века открыл наш отечественный ученый И. И. Мечников. Он мечтал с его помощью сохранить человеку молодость.

По своему составу нынешние йогурты ближе к ряженке или варенцу, чем к обычной простокваше.

К тому же в домашних условиях она не всегда стерильно приготовлена, а йогурты — чистый продукт. Пищевая их ценность очень велика, ведь они содержат:

  • молочные белки и жиры
  • кальций
  • углеводы
  • ряд витаминов

И еще в них, как в мечниковской простокваше, есть особые живые микроорганизмы. Поэтому они лучше усваиваются и полезны всем как лечебное питание.

Кстати, о лечении. Какие йогурты особенно полезны и при каких заболеваниях?

— Поскольку йогурт — продукт кисломолочный, он не содержит молочного сахара — лактозы. Он полезнее свежего молока, и сердечникам или гипертоникам вместо него можно смело употреблять йогурты.

Они также хорошо влияют на кишечник. Из-за "живых" клеток они доходят до самых нижних слоев пищевого тракта, прочищая его.

При всех нарушениях работы кишечника йогурт вам будет весьма полезен.

Почему не все йогурты одинаково полезны. йогурт
Йогурт полезнее свежего молока

Внимательно читайте этикетки

При холецистите, гастрите, других заболеваниях органов пищеварения не стоит злоупотреблять слишком жирными, сливочными йогуртами. Лучше покупать обезжиренные.

Замечу, что состав и компоненты этого продукта всегда указаны на этикетке. Вы легко можете выбрать подходящий, если будете внимательнее.

Йогурт — отличное профилактическое средство, он повышает общую сопротивляемость организма, улучшает работу иммунной системы.

А вот когда в йогурте есть ароматизаторы или химические красители (это тоже указано на этикетке), то лучше не давать их детям или беременным женщинам.

Химические добавки могут плохо повлиять на здоровье малыша. Но, как правило, йогурты — продукты натуральные, без химикатов и консервантов, молочные или с различными вкусовыми добавками. Эти добавки безопасны.

И еще. Жирные, сливочные или очень сладкие йогурты я бы не советовал тучным женщинам.

Сейчас часто говорят, что йогурты "живые". Что это значит?

— Дело в том, что их получают, используя для закваски два-три вида живых микроорганизмов. Без тепловой обработки. "Живых" клеток в таком продукте очень много, этим он выгодно отличается от других кисломолочных. Хотя "живая" и простокваша, и ряженка, и кефир, но в меньшей степени. Поэтому йогурт так полезен.

"Живые" клетки в нашем организме не погибают, а продолжают свою жизнедеятельность, укрепляя и улучшая его функции.

Но нельзя умалять и ценности термообработанных продуктов. В них тоже много белков и витаминов. Да и хранятся они гораздо дольше.

А вот йогурты лучше не держать в холодильнике неделями. Иначе все его "живые" составляющие исчезнут. Лучше купить и сразу съесть.

И нельзя также сказать, что лучше для нас — простокваша или йогурт. Каждый полезен по-своему. Выбирайте сами, что вам больше по вкусу. И следите за реакцией организма. Если один йогурт плохо подействовал — лучше выбрать другой, обезжиренный или не очень сладкий.

Также, при выборе йогурта, следует обращать внимание на внешний вид и упаковку:

Упаковка Упаковка должна быть целой, без повреждений. Текст должен хорошо читаться.
Процент жирности Эта информация важна для людей, которые соблюдают диету и учитывают содержание жира в продукте.
Срок годности Не более 30 дней
Состав На первом месте должно быть указано сырье, из которого изготовлен йогурт.

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Темы йогурт здоровье польза и вред профилактика калорийность йогурта кисломолочный продукт
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