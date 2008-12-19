Продуктов без пищевых добавок почти не существует

Пищевые добавки присутствуют не только в пирожных-мороженых, напитках и соусах, заявляющих о себе раскраской всех цветов радуги и приятным ароматом. Они есть практически во всех продуктах, даже в тех, которые мы считаем натуральными или свежими. Это могут быть как известные всем вещества — уксус, пищевая сода, ванилин, аскорбиновая кислота (витамин С), так и менее знакомые, например, бензойная кислота или натрий двууглекислый.

Что такое пищевые добавки и какие они бывают

Пищевые добавки — это вещества, которые добавляют в продукты по технологическим соображениям, чтобы те не протухли, не прогоркли, не изменили цвет и консистенцию. Без пищевых добавок многие из современных продуктов просто не появились бы на нашем столе, да и ассортимент тех, что остались, был бы значительно беднее.

"Буквенные коды "Е" (первая буква в слове "Europe") — это система кодификации, разработанная в Европе, — объясняет руководитель лаборатории гигиенических исследований пищевых добавок НИИ питания РАМН, кандидат биологических наук Геннадий Шатров. — Ее ввели для удобства. Пищевые добавки часто встречаются под торговыми или длинными, трудно произносимыми химическими наименованиями.

Надпись типа Е624 выглядит одинаково на всех языках и информирует о составе продукта. Да и уместить ее на маленькой этикетке гораздо проще. Такой код — своего рода печать одобрения. Раз он есть, значит, данная добавка входит в перечень официально разрешенных в европейских странах. Добавки нумеруются в зависимости от выполняемой работы. Серии "Е" от 100 до 200 - это красители, от 200 до 300 - консерванты, от 300 до 400 - антиокислители, дальше идут загустители, эмульгаторы, пеногасители, усилители вкуса и аромата.

Такая классификация условна, поскольку одни и те же вещества могут быть, скажем, и консервантами, и антиокислителями одновременно (например, сульфит натрия Е221). Многие пищевые добавки — природного происхождения. Например, Е330 — лимонная кислота — есть во всех цитрусовых. В томатах содержится Е160а — каротин, Е101 — витамин В2 (рибофлавин). Из морских водорослей выделяют Е400 — альгинат натрия.

Сорбиновая и бензойная кислоты и их соли — это консерванты, которые тоже встречаются в природе, в частности, в рябине, бруснике, клюкве. Как вы думаете, какой продукт содержит такую комбинацию пищевых добавок: уксусная кислота Е260, винная кислота Е334, глютаминовая кислота Е620, каротин Е160а, ниацин Е375, антоцианин Е163, лимонная кислота Е330, янтарная кислота Е363, цистин Е920, витамин С Е300, витамин В Е101? Это обычное яблоко!"

Добавки с индексами "Е" вызывают чувство, что нас обманывают

Но вместо того, чтобы успокаивать нас в том, что все добавленное в нашу колбасу, майонез или маргарин прошло жесткий контроль, добавки с индексами "Е" вызывают чувство, что нас обманывают. Например, что скрывается за кодом Е621? В пищевой промышленности это вещество известно как глютамат натрия, улучшитель вкуса. Он создает привкус мяса.

Его добавляют в состав супов и лапши быстрого приготовления, консервы, соусы, готовую еду, смеси приправ, маринады, чипсы и колбасу. Есть мнение, что это потенциально опасная добавка. С людьми, в рационе которых много пищи, содержащей глютамат натрия, он может сыграть плохую шутку — спровоцировать так называемый "синдром китайского ресторана" (в восточной кухне глютамат натрия — популярный ингредиент). Характерные симптомы: головная боль, учащенное сердцебиение, тошнота, боль в груди, сонливость и слабость.

Подливают масла в огонь и некоторые исследования. В недавнем эксперименте японского ученого выяснилось, что глютамат натрия в больших дозах вызывает слепоту у крыс. Японец признает, что количество добавки, съеденное крысами, намного превышает человеческие нормы. Однако, считает он,

"мы не должны отрицать вероятность, что глютамат может повлиять на человеческое зрение, особенно если употреблять его сравнительно большими дозами в течение многих лет".

Эксперты в области пищевых добавок уверяют, что эти страхи надуманны.

Пищевые добавки могут повредить при передозировке

Пищевые добавки, тот же глютамат натрия, могут повредить при передозировке, — говорит Геннадий Шатров. — Но превысить норму сложно, если вообще возможно. Человек просто не в состоянии съесть так много продукта, чтобы получить опасную дозу. Вообще глютамат — это аминокислота (из нее строится белок). Она есть в организме человека (в грудном молоке матери), участвует в белковом обмене, она присутствует и во многих продуктах, богатых белками, — сыре, мясе, молоке и бобах.

Реальная ситуация (которую подтверждают и все заинтересованные международные организации) такова. Некоторые добавки вызывают аллергическую реакцию. Аллергенами могут быть, например, отдельные красители. Но чувствительных к ним людей не так много. Они знают свои противопоказания и соблюдают диету. Не едят слишком яркие, разноцветные конфеты, предпочитают покрашенные карамелью или просто не окрашенные. Яблоки выбирают зеленые, а не красные. Кстати, аллергенными свойствами грешат и некоторые натуральные ароматизаторы.

К детям нужен особый подход

Ферментная система у ребенка до 3 лет еще не развита. Она не может полностью утилизировать пищевые добавки. Поэтому специально выделяются вещества, которые могут использоваться в питании детей до 3 лет, до года. Их немного. Это только некоторые пищевые кислоты, натуральные красители (например, каротины) и ароматизаторы, полученные из растений, фруктов.

канцерогенные продукты

Для взрослого здорового человека опасности от пищевых добавок, искусственных или натуральных, нет. Есть только один не очень приятный момент. Часто пищевые добавки используются, чтобы продвигать дешевые продукты с невысокой питательной ценностью, обогащая их вкус или насыщая цвет. Да и преимущества некоторых консервантов сомнительны. Есть вещества, способные сохранять продукты неделями, месяцами, даже годами. Но зачем питаться продуктами месячной давности?

Добавки не должны увеличивать степень риска потребления пищевых продуктов

Один из принципов применения пищевых добавок: они не должны увеличивать степень риска потребления пищевых продуктов. За их безопасностью следит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН (FAO). Объединенный комитет экспертов FAO/ВОЗ оценивает токсичность, выявляет мутагенные свойства пищевых добавок.

Прежде чем попасть в продукт, каждая проходит испытания на животных. Их "кормят" добавками в течение всей жизни, выявляют недействующую дозу. При переносе на человека она уменьшается в 100 раз, а иногда и больше (коэффициент запаса). Это называется допустимой суточной дозой, выражается в миллиграммах вещества на килограмм массы тела.

Если открываются неизвестные ранее данные, даже гипотетическая возможность вредного воздействия добавки на организм, допустимая суточная доза уменьшается. А в некоторых случаях эксперты рекомендуют странам не использовать этот ингредиент. Одно время в продуктах широко применялся краситель амарант. В 1975 году в экспериментальных исследованиях обнаружили токсическое действие красителя. Сначала его запретили у нас, потом в других странах.

То же произошло с броматом калия. Его применяли в производстве хлеба для обработки муки. Считалось, что бромат калия переходит в бромид, который при выпечке хлеба, в условиях больших температур, разрушается, т. е. в готовом хлебе его нет. Потом выяснилось: небольшое количество бромата все-таки остается в хлебе. Поэтому было решено не рекомендовать его в качестве пищевой добавки.

Хлеб

В России нормы применения пищевых добавок соответствуют европейским стандартам

В целом в нашей стране нормы применения пищевых добавок соответствуют европейским стандартам. Однако на некоторые из них ограничения более жесткие. Например, на нитриты. Они добавляются в мясные изделия, чтобы предотвратить превращение железосодержащих ферментов в неокрашенные соединения и сохранить приятный розовый цвет колбасы, сосисок и т. д.

Наши исследования показали, что для выполнения этой функции достаточно добавлять 75 мг вещества на 1 кг изделия. Была введена допустимая суточная норма нитритов, равная 50 мг/кг в конечном продукте. На Западе разрешили дозировку 150-200 мг/кг. Позднее, когда стали приводить наши показатели в соответствие с европейскими, решили оставить допустимую норму нитритов прежней.

Впрочем, даже полезного (и лечебного) влияния на организм добавкам оказывать не положено. Например, витамины В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферолы) используются как пищевые добавки, но вводятся в продукты в столь незначительных дозах, что не могут выполнять функцию собственно витаминов, т. е. восполнять их недостаток в рационе.

Нормируются в основном консерванты и синтетические антиокислители, красители и подсластители. Многие природные вещества ничем не угрожают человеку и в относительно больших количествах. Мы потребляем их с овощами, мясом. Различные кислоты — молочную, яблочную, уксусную — добавляют в продукты в таких дозах (чтобы уменьшить или усилить кислотность), которые необходимы для технологического процесса. То же относится к желатину, крахмалу и др".

Многие из нас чувствуют себя более комфортно, если на этикетке написано "натуральный продукт". Но в действительности заверения производителя в "натуральности" не всегда означают, что эта пища более здоровая и чистая, чем искусственная. Возможно, она была произведена на том же самом заводе, что и ненатуральная.

Магазин. Продукты

В последнее время на упаковках часто встречается еще и надпись "экологически чистый продукт". Роспотребнадзор утверждает: такого понятия нет. Есть "санитарно-гигиенический норматив". Иначе говоря, на "экологическую чистоту" пищевые продукты никто не проверяет, потому что и критериев таких нет. Надпись делается, что называется, "от балды". Захотел производитель привлечь покупателя — и написал. Строго говоря, создать такой продукт практически невозможно. Ведь нужно соблюсти "чистоту" во всей технологической цепочке: сырье — производство — распространение — потребление.

Отказаться от пищевых добавок не получится

Если вы настроены решительно против пищевых добавок, полностью отказаться от них все равно не получится. Потому что это означает перейти на подножный корм, как в доисторические времена, когда еще не изобрели холодильники. Все, что смогли собрать, наловить, сразу приготовили и съели. Огурчики, картошку — прямо с грядки. Придется расстаться и с безалкогольными напитками, и со спиртным — пить только воду из-под крана или кипяченую и деревенское молочко. Йогурты исключаются из списка. Без загустителей и красителей их не получить.

Рекомендации, как выбрать "правильные" продукты

Есть более разумный подход. Хотите быть уверенными в том, что на вашем столе натуральная и здоровая пища, — следуйте простым рекомендациям:

внимательно читайте этикетку и не покупайте продукты с неестественно яркой, кричащей окраской. Многие "раскрашенные" напитки, пирожные или конфеты содержат те или иные красители;

не покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения;

выбирайте свежие сырые овощи и фрукты. Но знайте, что некоторые из них, особенно те, что везут издалека, обрабатывают специальными веществами для лучшей сохранности и придания блеска;

следуйте принципу простоты. Если вы покупаете готовые продукты, имейте в виду, что чем меньше список ингредиентов, тем меньше добавок. Продукты с изысканным, пикантным вкусом, скорее всего, содержат различные добавки;

вместо того чтобы покупать готовые соки, делайте их сами. Смешивая различные фрукты, можно приготовить полезный продукт изысканного вкуса;

не перекусывайте чипсами, готовыми завтраками, супами из пакетика, хот-догами, всевозможными бургерами, замените их орехами, сырыми овощами;

если у вас нет времени регулярно ходить за покупками, покупайте замороженные овощи;

откажитесь от переработанных или законсервированных мясных продуктов, таких как колбаса, сосиски, тушенка в банках.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.