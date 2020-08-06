Медики назвали признаки дефицита витамина D

Зарубежные медики рассказали о важности витамина D для здоровья человека, так как именно он отвечает за способность организма противостоять различным заболеваниям.

По словам врачей, люди часто не замечают признаки, которые говорят о дефиците витамина D. Часто они путают их со стрессом или усталостью.

Один из признаков дефицита — боли в суставах и связанные с ними воспалительные процессы. Также люди, в организме которых недостаточно витамина D, в большей степени подвержены простудным заболеваниям.

Признаки дефицита витамина D:

подавленность;

депрессия;

плохо заживающие раны;

мышечные боли;

выпадение волос.

Для того, чтобы компенсировать дефицит витамина D, нужно употреблять в пищу рыбу, морепродукты, грибы, яйца, овёс и сыр. Также рекомендуются физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что витамин D может навредить почкам.

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