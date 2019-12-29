Заместитель главврача по нефрологии клинической больницы №2 Надия Фролова объянила, почему витамин D может быть опасен для здоровья. Это связано с тем, что данный витамин нефротоксичен, то есть может поражать почки. Поэтому, принимая витамин D, нужно контролировать уровень кальция и фосфора в крови.
Специалист пояснила, что при избыточном уровне кальция в организме человек может получить серьезное поражение почек.
Врач сообщила, что в тех широтах, в которых находится большая часть нашей страны, даже летом не хватает солнца.
Ранее "Правда.Ру" писала о признаках дефицита витамина D.
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