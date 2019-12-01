Как вовремя узнать о дефиците витамина D и восполнить нехватку?

Этот микроэлемент мы больше знаем как "витамин солнца" — если сравнивать с другими питательными веществами, то его практически нельзя найти в пище, зато он в огромных количествах вырабатывается в тот момент, когда наша кожа поддается влиянию солнечных лучей. Но так как лето в России суровое, говорить о необходимом уровне содержания витамина в организме у классического жителя страны не приходится. Как выявить дефицит и что предпринять? Расскажем ниже.

Симптомы нехватки витамина D

На самом деле дефицит этого питательного микроэлемента представляет настоящую проблему для Минздрава, так как при его длительной нехватке, исходя из исследований, увеличивается вероятность образования сердечно-сосудистых недугов и онкологии. Ниже — пять симптомов, которые важно вовремя заметить.

Частые простуды

Витамин D очень важен для здоровой рабочей деятельности иммунной системы. Если будет наблюдаться его нехватка, то у наших иммунных клеток не получится в нужный момент среагировать на угрозу должным образом, делая организм более уязвимым.

Чувство подавленности и грусти

Помимо вышеизложенного, этот микроэлемент играет одну из основных ролей в поддержании здорового уровня серотонина в нашем сером веществе. В данном случае имеются в виду нейротрансмиттеры, которые необходимы нам для хорошего настроения и образования чувства любви к жизни.

Вялость

Также этот микроэлемент нужен организму для преобразования продуктов питания в энергию. Если человек на регулярной основе чувствует себя усталым, то это может говорить о том, что организм не получает необходимые вещества из еды, а это может происходить из-за дефицита витамина D.

Слабые кости

Ранее указанный питательный микроэлемент нужен и для регулирования степени содержания кальция и фосфатов в организме, которые ответственны за здоровье костей и зубов. Необходимый уровень витамина D в организме, как постановили исследования, способствует предотвращению развития остеомаляции (мягкие кости) и остеопороза (утрата костной плотности) в более взрослом возрасте.

Болезненные ощущения в мышцах

Такой ценный витамин D поддерживает также функцию мышечной ткани, так как рецепторы для него находятся по всему телу. Явный признак дефицита этого питательного вещества — ноющие боли в ногах, руках и прочих частях тела.

Как восполнить нехватку витамина D?

Самый элементарный, но в то же время самый трудный способ получить витамин D — каждый день греться под солнечными лучами в течение 15-20 минут. Идеальное время для солнечных ванн — период с 11 утра и до 3-х часов дня. Но зимой, например, это практически нереально, так как солнце радует редко.

Оптимальный вариант — пища. Не беря во внимание то, что она не сможет дать необходимое количество данного питательного микроэлемента, нежели солнце, при поддержке добавок получится неплохая команда. В связи с этим, в осенний и зимний сезон нужно сделать так, чтобы в меню была жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), яичные желтки, сыр, печень, а также обогащенная витамином D молочка и крупы.

Фото превью: medvestnik.by