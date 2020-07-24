Стало известно, кому не потребуется прививка от коронавируса

Жители многих стран с нетерпением ждут, когда появится вакцина от COVID-19.

Эксперты сообщили, что есть категория людей, которым не нужно делать прививку от данного заболевания.

Кому не нужна прививка от COVID-19?

Специалисты утверждают, что не нужно вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. Но этим людям нужно сдать тест на наличие антител. Если выяснится, что у них выработались антитела, защищающие от COVID-19, то им не нужно делать прививку.

Но есть люди, которые не знают, какими заболеваниями они переболели. Коронавирус может протекать в скрытой форме и не доставлять человеку никаких неудобств в повседневной жизни.

Для данной категории людей вакцина от коронавируса не будет эффективна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вакцину от коронавируса, которую почти разработали в России, ждут далеко за пределами РФ. Уже есть страны, которые готовы приобрести лекарство.