Жители многих стран с нетерпением ждут, когда появится вакцина от COVID-19.
Эксперты сообщили, что есть категория людей, которым не нужно делать прививку от данного заболевания.
Специалисты утверждают, что не нужно вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме. Но этим людям нужно сдать тест на наличие антител. Если выяснится, что у них выработались антитела, защищающие от COVID-19, то им не нужно делать прививку.
Но есть люди, которые не знают, какими заболеваниями они переболели. Коронавирус может протекать в скрытой форме и не доставлять человеку никаких неудобств в повседневной жизни.
Для данной категории людей вакцина от коронавируса не будет эффективна.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что вакцину от коронавируса, которую почти разработали в России, ждут далеко за пределами РФ. Уже есть страны, которые готовы приобрести лекарство.
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