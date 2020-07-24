Стали известны первые заказчики отечественной вакцины

Вакцину от коронавируса, которую почти разработали в России, ждет далеко за ее пределами. Уже есть страны, которые готовы приобрести лекарство.

В частности, о таком намерении заявила Индонезия.

"Я слышал из СМИ, что, возможно, к августу или сентябрю Россия достигнет успеха в создании вакцины. Конечно, нам очень нужна эта вакцина, потому что число (коронавирусных больных — прим. ред.) все еще растет", — сообщил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Сейчас в России разработкой вакцины занимаются разные лаборатории. Четыре вакцины уже прошли испытания, они безопасны для людей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вакцина от COVID, в разработке которой участвовали специалисты Министерства обороны, уже готова. Проведены испытания на добровольцах, все они на момент выписки чувствовали себя хорошо, побочных эффектов замечено не было.

При этом председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев выразил надежду, что осенью вакцина не будет выпущена. Он объяснил это тем, что ее готовность можно назвать только теоретической. Также эксперт напомнил, что в истории были случаи, когда наспех разработанная вакцина приводила к гибели пациентов.