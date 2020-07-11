Некоторым аллергикам трудно носить медицинскую маску в особо жаркие дни. Им следует лучше укреплять иммунитет.

С такой рекомендацией выступил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Есть методы укрепления иммунитета, и есть специальные лекарства, которые есть в аптеках по всей стране. Я своим пациентам, а у меня числятся люди с недостаточным иммунитетом, такие схемы предложил, и они пользуются. В принципе даже те, кто заразился коронавирусом, болеют в легкой форме и быстро выздоравливают", — пояснил специалист.