Импланты в груди могут спровоцировать аутоиммунные болезни

После проведения пластической операции — внедрения в грудь пациентки имплантов из силикона — женщина попадает в группу риска возникновения аутоиммунных заболеваний. Канадские ученые рассказали, что это происходит по причине использования инородного для организма материала и активной реакцией на него иммунитета, сообщает pora.ru.
Установлено, что аутоиммунные патологии возникают на 45% чаще у тех, кто воспользовался услугами пластического хирурга и поставил в молочные железы силиконовые импланты.
Вывод ученых из Университета Альберты сделан на основе наблюдений за жительницами Израиля. Изучались данные анамнеза и обследовались 100 тысяч женщин с натуральной грудью и 25 тысяч — после операции. Была установлена четкая взаимосвязь между аутоиммунными заболеваниями и внедренными в грудь имплантами.
Патологии, связанные с дисфункциями иммунной системы, называются аутоиммунными болезнями (АБ). Она воспринимает собственные ткани как чужеродные и повреждает их. Эксперты предостерегают, что увеличенная грудь за счет имплантов способна спровоцировать аркоидоз, АБ кожи, лимфоузлов и легких, а также АБ слезных и слюнных желез (синдром Шегрена), системный склероз и другие заболевания с поражением внутренних органов и сосудов. Ученые настаивают, что пластические хирурги перед операцией по увеличению груди должны информировать пациенток о возможности развития подобных заболеваний, особенно тех, кто подвержен аллергии.
Фото: munastile.com
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