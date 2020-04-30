Минздрав Украины предупредил о риске вспышки туберкулеза

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что если объемы финансирования медицинских учреждений не изменятся, то на территории Украины скоро может начаться вспышка туберкулеза.

"В настоящее время в нашей стране дефицит финансирования противотуберкулезных медицинских учреждений доходит до 80%. Это может привести к тому, что в течение двух-трех лет мы получим рост заболеваемости туберкулезом на 30%, кроме того возрастет уровень смертности, сократится численность медработников", — заявил Степанов.

Он также подчеркнул, что он планирует внедрить новые механизмы финансирования противотуберкулезных медучреждений. Министра напомнил, что в 2017–2019 годах были проведены реформы противотуберкулезной службы.

Тогда несколько медучреждений, санаторий, диспансер и районные отделения объединили в Одесский областной центр значимых болезней. Благодаря данному решению удалось сэкономить деньги и увеличить количество вылечившихся пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом.