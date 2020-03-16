Власти Украины подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Оба зафиксированы в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом, количество официально подтверждённых случаев заражения на Украине увеличилось до пяти.
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории центра получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой и один в Житомирской области", — говорится в сообщении центра в Facebook.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.
На данный момент по официальной статистике в мире:
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