На Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом

Власти Украины подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Оба зафиксированы в Черновицкой области, сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, количество официально подтверждённых случаев заражения на Украине увеличилось до пяти.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории центра получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой и один в Житомирской области", — говорится в сообщении центра в Facebook.

Пандемия коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. О новом заболевании стало известно 31 декабря 2019 года из сообщения руководства Китая. Первая вспышка была зафиксирована в городе Ухань.

На данный момент по официальной статистике в мире: