Депутат Госдумы рассказал, как действовать, если "скорая" не приезжает

На страже здоровья россиян в регионах стоят скорая помощь, больницы, горячая линия и Росздравнадзор. Если медики отказываются помогать, необходимо обращаться в надзорный орган.

Это подчеркнул председатель комитета ГД по охране здоровья, доктор наук, профессор, хирург Дмитрий Морозов. Он напомнил, что если у человека появляются признаки ОРВИ или коронавируса, не нужно ехать в больницу или поликлинику. Необходимо звонить в скорую помощь или на горячую линию по COVID-19, которые открыты в каждом регионе.

"Я вас уверяю, когда вы вызываете скорую помощь, все ваши разговоры записываются. Ситуация, чтобы к вам не приехали, это практически невозможно. Когда вы звоните диспетчеру, все это регистрируется. И так, чтобы скорая помощь получила заказ на вызов и не приехала, я себе это представить не могу. Другое дело время, когда сейчас бригады заняты и работают на пределе, понятно, что мы не можем обеспечить 10 или 12 минут, о которых говорили. Но не выполнить заказ — этого быть не может. У них каждые полдня или день все эти разговоры анализируются, по каждому (вызову - Прим.ред.) учреждение имеет ответственность. Чтобы они взяли и не приехали, такого быть не может", — заявил Дмитрий Морозов.

По его мнению, слухи, которые гуляют в разных регионах о массовых увольнениях врачей, не соответствуют действительности.

"Я думаю, это фейк. Массового увольнения не знаю. Где-то отдельные я тоже слышал, что бывает. Но каждый решает для себя. Если человек, например, пенсионного возраста, может быть, действительно принимает решение, что хорош уже. Такое я могу себе представить. Но чтобы это было массовое увольнение, это не так", — отметил депутат.

В случае если права пациентов нарушаются, врачи не приезжают или отказывают в выполнении обязательных процедур, нужно обратиться в Росздравнадзор.