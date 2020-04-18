В МЧС дали рекомендации по выбору безопасного респиратора

В МЧС России рекомендовали носить респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, чтобы не допустить распространения инфекции на окружающих.

Спасатели утверждают, что для ношения в условиях пандемии подойдут респираторы следующих классов защиты: FFP1, FFP2 и FFP3. Главное, чтобы на них не было клапана выдоха.

При непосредственном контакте с инфицированным коронавирусом рекомендуют использовать респиратор класса FFP3, поскольку он обеспечивает наибольщую защиту.

Респиратор, как и медицинские маски, одноразовое средство, которое можно использовать не более трёх часов.