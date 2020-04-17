Тест-системы определяют коронавирус 95-процентной точностью

Медики России используют 11 тест-систем для определения коронавируса. Их точность составляет 95%.

К такому выводу пришли специалисты Росздравнадзора.

"В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По мнению экспертов, погрешность объясняется нарушением правил при сборе, транспортировке, хранении и анализе образцов.

Ранее сообщалось, что медики в России провели более 1,71 миллиона тестов на коронавирус. Страна занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов.

А вот Великобритании потратила 16 миллионов фунтов стерлингов на тест-системы, которые оказались неэффективны. Поставщиками были две компании из Китая. Выяснилось, что системы для диагностирования коронавируса были основаны на недоказанной технологии. Китайские производители отвергли обвинения и заявили, что британские медики просто некомпетентны.