Свыше 129 тысяч россиян остаются под наблюдением врачей

Более 1,71 миллиона тестов на коронавирус провели российские медики. Из них за сутки — 104,6 тысяч.

Данные приводит Роспотребнадзор. Согласно статистике, под наблюдением врачей остаются свыше 129 тысяч человек. У всех имеются признаки заболевания коронавирусом.

В частности, в Коммунарке от опасного заболевания лечится 501 человек.

"На лечении находится 501, из них: с диагнозом внебольничная пневмония — 499, COVID подтвержденный — 351, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) — 45, (на ИВЛ — 23)", — сообщил на своей странице в социальной сети главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, за сутки из больницы выписано 48 пациентов. При этом на лечение поступило еще 64 человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве от коронавируса смогли излечиться 1 517 человек. Из них за последние сутки — 123 пациента. Как отметила заммэра столицы Анастасия Ракова, ближайшие недели будут сложными для Москвы: в столице ждут пика заболеваемости. Основная нагрузка ляжет на плечи медиков.