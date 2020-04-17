Великобритания "выбросила" £16 млн на неработающие тесты COVID-2019

Правительственные чиновники Великобритании пытаются вернуть деньги, 16 млн фунтов стерлингов, которые они заплатили двум китайским компаниям за тесты на коронавирус.

"Как заявили на Даунинг-стрит, технология, по которой сделаны тесты, была недоказанной", - сообщает The New York Times .

Компании AllTest Biotech и Wondfo Biotech, которые на международном уровне обвинили в мошенничестве, с такой постановкой вопроса категорически не согласны. И выдвинули Британским властям встречное обвинение - в некомпетентности:

Wondfo заявила, что их продукт - никакой не тест, а "только добавка для пациентов, у которых уже был положительный результат теста на вирус".

AllTest разместил на своем сайте объявление, что их тесты "могут использоваться только профессионалами, а не самими пациентами на дому".

"Чему бы грабли не учили..."

Пока идет разбирательство по поводу "неудачной покупки", британское правительство нашло новый способ проводить тесты на антитела в домашних условиях: комплекты с прибором для взятия крови из пальца будут закупаться на Amazon и Boots.