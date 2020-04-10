Врачам предоставили бесплатное проживание в столичных отелях

В настоящее время у московских врачей очень высокая нагрузка в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим было принято решение улучшить условия труда врачей.

Врачам предоставят бесплатное проживание в отелях и питание

Благодаря непрерывной работе медиков медицинским учреждениям Москвы удается сдерживать нагрузку на систему здравоохранения.

Кроме бесплатного проживания, врачам предоставят бесплатное питание и другие услуги в гостиницах.

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что считает своим долгом обеспечить достойные условия работы для московских врачей.

"Данная мера поможет не допустить возможность заражения родственников медиков, а также обеспечит врачей комфортными условиями для отдыха", — заявил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве ухудшилась ситуация с коронавирусом, в связи с чем мэр столицы Сергей Собянин принял решение ввести дополнительные ограничения. Так, со следующей недели в столице будет постепенно вводиться пропускной режим.