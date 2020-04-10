В Москве планируют ввести пропускной режим из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что на следующей неделе в столице будет постепенно вводиться пропускной режим.

"Введение дополнительных ограничений приведет к неудобствам, но если идет речь о здоровье и жизни большого количества людей, то другого выбора не остается. Особенно если мы видим, что далеко не все соблюдают установленные ограничения", — отметил он.

О сроках введения каждого из этапов будет известно позднее. Пропускная система будет иметь заявительный характер. Власти столицы оставляют за собой право проверить достоверность предоставленной информации.

Напомним, что за последние дни в Москве ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась. Число пациентов с пневмонией выросло до 1300 человек (раньше было 500).

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что в Москве на регулярной основе будет проводиться тестирование на коронавирус медиков и соцработников.