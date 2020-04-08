Почти 145 тысяч москвичей проверили за коронавирус за месяц

Около 145 тысяч человек в Москве проверили на коронавирус. Таковы данные по итогам первого месяца.

За этот период столичные медики провели более 200 тысяч тестов на опасное заболевание.

"Мы постепенно наращиваем мощности для того, чтобы проводить в Москве как можно больше анализов на коронавирус. Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Всего за прошедший месяц в Москве было выполнено более 200 тыс. анализов для более 145 тыс. человек", — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Обязательные тесты проводят тем, кто вернулся из-за границы, у кого есть явные признаки заболевания, а также тем, кто проживает или контактировал с инфицированными.

Напомним, что сейчас в России зарегистрировано 8 672 случая заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 63 человека. Инфицированные есть в 81 регионе страны. За минувшие сутки зафиксировано 1175 новых случаев, пять летальных исходов. Больше всего зараженных в Москве — 660 человек. Также в тройке антилидеров Московская область и Санкт-Петербург.