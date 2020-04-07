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Источник Правда.Ру

В Петербурге ввели обязательные тесты на COVID-19

Здоровье

В Санкт-Петербурге обследуют горожан, оказавшихся в группах риска из-за угрозы распространения коронавируса.

Кому нужно сдавать анализ на коронавирус?

  • туристам, которые вернулись из заграничных поездок с температурой и кашлем;
  • людям, которые общались с больными коронавирусом;
  • пациентам с диагнозом "внебольничная пневмония";
  • пенсионерам с симптомами ОРВИ.

Также тест на COVID-19 будут сдавать медики и пациенты, чье состояние здоровья требует особого внимания.

В настоящее время в Северной столице работает 8 лабораторий, которые делают анализ на COVID-19. В ближайшее время их число планируется увеличить до 20.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

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