В Санкт-Петербурге обследуют горожан, оказавшихся в группах риска из-за угрозы распространения коронавируса.
Также тест на COVID-19 будут сдавать медики и пациенты, чье состояние здоровья требует особого внимания.
В настоящее время в Северной столице работает 8 лабораторий, которые делают анализ на COVID-19. В ближайшее время их число планируется увеличить до 20.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.
Пока решили защитить только детей и подростков.