В РФ провели около 800 тысяч тестов на коронавирус

В России на коронавирус уже провели около 800 тысяч тестов.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в РФ проведено более 795 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Стоит отметить, что на данный момент под наблюдением медицинских специалистов находится 185 тысяч человек. Согласно последним данным, в России COVID-19 диагностировали у 6343 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что РФ передала тест-системы для диагностики COVID-19 странам ЕАЭС и Ирану.