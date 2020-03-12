В детских поликлиниках Забайкалья открыли электронную лабораторию

В детских поликлиниках Забайкалья открыли электронную лабораторию для определения результатов анализов с использованием штрихкода. Это позволит родителям получить информацию о результатах анализов детей не выходя из дома.

"Преимущество заключается в том, что после сдачи анализов, пациентам не нужно получать их самим. Нужно просто записаться на прием к врачу, а у него будут готовые результаты анализов в электронном виде", — сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Также результаты анализов будут отображаться в электронной карте пациента, и их смогут посмотреть другие врачи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав предложил ввести дистанционную выдачу направлений на анализы.