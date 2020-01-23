Минздрав предложил ввести дистанционную выдачу направлений на анализы

Об этом сообщила заместитель главы Минздрава РФ Елена Бойко.

Рецептурные препараты могут начать продавать через интернет

По словам Бойко, данная мера позволит уменьшить количество посещений медучреждений и упростит жизнь пациентам. Она выступила с предложением закрепить данную меру на законодательном уровне.

Но постановка диагноза без личного посещения врача невозможна.

Ранее в Минздраве сообщили, что планируется разрешить продажу через интернет лекарств, которые отпускаются без рецепта врача. Если данный эксперимент будет успешным, то разрешат онлайн-продажу рецептурных препаратов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у россиян появятся электронные медицинские карты.