Об этом сообщила заместитель главы Минздрава РФ Елена Бойко.
По словам Бойко, данная мера позволит уменьшить количество посещений медучреждений и упростит жизнь пациентам. Она выступила с предложением закрепить данную меру на законодательном уровне.
Но постановка диагноза без личного посещения врача невозможна.
Ранее в Минздраве сообщили, что планируется разрешить продажу через интернет лекарств, которые отпускаются без рецепта врача. Если данный эксперимент будет успешным, то разрешат онлайн-продажу рецептурных препаратов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у россиян появятся электронные медицинские карты.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".