Врачи спасли ребенка, выношенного вне матки

В Воронеже выписали женщину, у которой беременность протекала вне матки. 37-летняя Евгения Батурина и ее новорожденная дочь Настя поедут домой в Богучар.

В середине декабря 2019 года женщина почувствовала себя плохо. У нее начались боли в области живота. Женщина обратилась за медицинской помощью.

Оказалось, что она уже на седьмом месяце беременности. Но у нее не было никаких признаков этого положения.

Так как плод лежал поперечно, женщину отправили в воронежский перинатальный центр. Врачи приняли решение прооперировать женщину. Во время операции выяснилось, что ребенок находится не в матке.

Операция длилась 1,5 часа. Её проводили 11 врачей перинатального центра. Медики смогли извлечь ребенка и сохранить женщине все органы.

Почему врачи не заметили, что ребенок находится вне матки?

Врачи перинатального центра, отправляя женщину на операцию, опирались на информацию, указанную в карточке пациентки. В результатах УЗИ из богучарской больницы не было сказано ничего по поводу того, что плод находится вне матки. По словам врачей, когда женщина обращается уже на позднем сроке, невозможно предположить развитие беременности вне матки, обычно это определяют на ранних сроках.

В медицине известно о 17 таких случаях за последние 150 лет. Этот случай стал 18-м.

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