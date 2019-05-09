Причины развития ложной беременности

Фантомная беременность, или псевдоциез, в настоящее время является редким заболеванием, поражающим лишь около 6 из 22 000 беременных женщин. Тем не менее его распространенность может быть выше в общинах, которые ставят более высокий приоритет рождаемости у женщин.

Призрачная беременность отличается от иллюзии беременности

Последнее встречается у психически неуравновешенных женщин, как часть их психотических симптомов. Неизменная уверенность в том, что женщина беременна, сохраняется, несмотря на все рассуждения и доказательства отсутствия последнего. Нет никаких физических изменений, подобных тем, которые происходят у беременной женщины.

Предполагается, что гипоталамус участвует в нейроэндокринных процессах, которые вызывают это состояние. Это может привести к изменениям в различных гормонах, которые регулируют работу репродуктивных органов и привести к овуляторному циклу, гипертрофии желтого тела, а также к повышению чувствительности к гормонам. Базальные уровни как пролактина, так и лютеинизирующего гормона являются нормальными или повышенными, в то время как пульсирующий характер их секреции становится преувеличенным.

Факторы риска ложной беременности

Женщины, которые подвергаются более высокому риску фиктивной беременности — те, кто перенес интенсивный дистресс или потерю в связи с беременностью. Например:

Женщины, которые долгое время безуспешно пытались зачать ребенка и заканчивают свою репродуктивную жизнь.

Женщины, чьи эмоции чрезвычайно глубоки в отношении беременности, или женщины, которые испытывают сильное желание забеременеть.

Женщины, потерявшие плод или ребенка.

Женщины, которые потеряли любовника.

Женщины, которые очень боятся забеременеть.

Женщины, принимающие лекарства, повышающие уровень пролактина.

Женщины с низким социально-экономическим статусом.

Основные причины ложной беременности

Считается, что корень фантомной беременности лежит во взаимодействии между репродуктивной системой и разумом, установленный опосредованными гормональными нарушениями. Это связано с тремя факторами, которые могут вызвать чувство ложной беременности.

Во-первых, это сильное влечение или страх беременности, которые могут действовать в следующих ситуациях:

Бесплодие.

Повторные аборты.

Последующие операции на репродуктивных органах.

Когда женщина хочет оказать давление на мужчину в браке.

Во-вторых, возникают смутные ощущения, которые можно интерпретировать как признаки беременности: тошнота, вздутие живота или чувство тазового давления. Это первоначальное неправильное восприятие может привести к фиктивной беременности через выброс химических веществ нервной системы и некоторых гормонов, таких как пролактин или лютеинизирующий гормон.

Страх беременности

Некоторые ситуации, которые могут привести к фиктивной беременности, включают:

Тазовые опухоли.

Опухоли брюшной полости.

Процессы старения.

Вздутие живота, которое иногда происходит из-за различных лекарств, таких как оральные контрацептивы.

В-третьих, существует также большая роль депрессии, которая, как правило, является ассоциированным явлением, но часто игнорируется при рассмотрении этого конкретного расстройства.

Другие факторы могут также включать:

Эмоциональный стресс.

Сексуальное насилие в детстве.

Страдания во время любовных отношений.

Фото привью: o-krohe.ru

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