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Автор Александра Балан-Сенчук

Причины развития ложной беременности

Здоровье » Акушерство и гинекология » Репродуктология

Фантомная беременность, или псевдоциез, в настоящее время является редким заболеванием, поражающим лишь около 6 из 22 000 беременных женщин. Тем не менее его распространенность может быть выше в общинах, которые ставят более высокий приоритет рождаемости у женщин.

Причины развития ложной беременности

Призрачная беременность отличается от иллюзии беременности

Последнее встречается у психически неуравновешенных женщин, как часть их психотических симптомов. Неизменная уверенность в том, что женщина беременна, сохраняется, несмотря на все рассуждения и доказательства отсутствия последнего. Нет никаких физических изменений, подобных тем, которые происходят у беременной женщины.

Предполагается, что гипоталамус участвует в нейроэндокринных процессах, которые вызывают это состояние. Это может привести к изменениям в различных гормонах, которые регулируют работу репродуктивных органов и привести к овуляторному циклу, гипертрофии желтого тела, а также к повышению чувствительности к гормонам. Базальные уровни как пролактина, так и лютеинизирующего гормона являются нормальными или повышенными, в то время как пульсирующий характер их секреции становится преувеличенным.

Факторы риска ложной беременности

Женщины, которые подвергаются более высокому риску фиктивной беременности — те, кто перенес интенсивный дистресс или потерю в связи с беременностью. Например:

  • Женщины, которые долгое время безуспешно пытались зачать ребенка и заканчивают свою репродуктивную жизнь.
  • Женщины, чьи эмоции чрезвычайно глубоки в отношении беременности, или женщины, которые испытывают сильное желание забеременеть.
  • Женщины, потерявшие плод или ребенка.
  • Женщины, которые потеряли любовника.
  • Женщины, которые очень боятся забеременеть.
  • Женщины, принимающие лекарства, повышающие уровень пролактина.
  • Женщины с низким социально-экономическим статусом.

Основные причины ложной беременности

Считается, что корень фантомной беременности лежит во взаимодействии между репродуктивной системой и разумом, установленный опосредованными гормональными нарушениями. Это связано с тремя факторами, которые могут вызвать чувство ложной беременности.

Во-первых, это сильное влечение или страх беременности, которые могут действовать в следующих ситуациях:

  • Бесплодие.
  • Повторные аборты.
  • Последующие операции на репродуктивных органах.
  • Когда женщина хочет оказать давление на мужчину в браке.

Во-вторых, возникают смутные ощущения, которые можно интерпретировать как признаки беременности: тошнота, вздутие живота или чувство тазового давления. Это первоначальное неправильное восприятие может привести к фиктивной беременности через выброс химических веществ нервной системы и некоторых гормонов, таких как пролактин или лютеинизирующий гормон.

паническая атака

Страх беременности

Некоторые ситуации, которые могут привести к фиктивной беременности, включают:

  • Тазовые опухоли.
  • Опухоли брюшной полости.
  • Процессы старения.
  • Вздутие живота, которое иногда происходит из-за различных лекарств, таких как оральные контрацептивы.

В-третьих, существует также большая роль депрессии, которая, как правило, является ассоциированным явлением, но часто игнорируется при рассмотрении этого конкретного расстройства.

Другие факторы могут также включать:

  • Эмоциональный стресс.
  • Сексуальное насилие в детстве.
  • Страдания во время любовных отношений.

Фото привью: o-krohe.ru 

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Синдром ложной беременности. Касается каждого, эфир от 02.03.2018
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы ложная беременность причины ложной беременности
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