В Госдуму внесут законопроект о служебном жилье для медиков

"В ближайшее время данный законопроект будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента", - заявила на встрече с представителями общественности Галина Хованская, глава комитета по ЖКХ.

Она сообщила, что текст документа точно воспроизводит поручение Владимира Путина.

Напомним, что ранее глава государства заявил о том, что врачей и фельдшеров нужно обеспечить служебным жильем.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему врачи не едут в российскую глубинку.