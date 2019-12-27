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Источник Правда.Ру

Мужчине, сломавшему руку, врачи поставили диагноз "беременность"

Здоровье

В Новгородской области мужчине, который сломал руку, медики поставили диагноз: "беременность, 27 недель".

О несмешном, по сути, курьезе, пишет местная газета "Подъем" со ссылкой на родственников пациента Боровичской ЦРБ.

Как рассказали изданию родные "беременного мужчины", он в прошлом году сломал руку. Врачи сделали, что полагается в таких случаях: операция — металлический штифт — гипс. Правда, что-то еще тогда "пошло не так": при операции пациенту обожгли кожу, и рана от ожога загноилась. Вылечили.

И вот, спустя год, мужчина снова пришел к эскулапам, чтобы ему удалили штифт. А в истории болезни, оказалось написано, что избавиться от железки в руке он сможет "после родоразрешения".

"Миллион из премии Чарли Чаплина, конечно, не заплатят, но на операцию всё же записали, даже несмотря на "беременность", —

— говорит сам пациент.

В областном правительстве, как сообщает vnnews. ru, создана комиссия, которая "расследует курьезный инцидент в центральной районной больнице года Боровичи".

Вот так: не халатность, а "курьезный инцидент".

А между тем, это не первый случай "странных диагнозов" в этой больнице. По данным "Подъема", одна из горожанок при выписке из стационара обнаружила в эпикризе, что ее состояние после проведенного там лечения — "клиническая смерть". И ей рекомендовано "обильное питье, прием канефрона, но-шпы и УЗИ почек".

Темы диагноз боровичи больница беременный мужчина новгородская область
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