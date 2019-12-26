Диетолог Екатерина Бурляева сообщила, что употребление майонеза в разумных количествах полезно для организма.
Специалист сообщила, что в состав этого продукта входят растительное масло и витамин Е, которые способствуют нормализации уровня холестерина и оказывают антиоксидантное действие.
Кроме того, в растительных жирах содержатся жирорастворимые витамины. Подсолнечное масло богато витамином Е, который очень значим для нашего организма. Вещество помогает коже быть эластичной, а ногтям и волосам - здоровыми и красивыми.
Бурляева отметила, что нет существенных отличий "домашнего" майонеза от фабричного. Она утверждает, что промышленный продукт содержит больше витаминов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты протестировали майонез российских брендов.
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