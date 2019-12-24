Эксперты проверили качество российского майонеза

Экспертным центром Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" было проведено исследование майонеза "провансаль" с массовой долей жира 67% от известных российских марок.

Всего эксперты проверили продукцию семи брендов: "Московский провансаль", "Скит", "Красная цена", "Слобода", "Селяночка", Billa и "Ряба". Тесты включали свыше 60 характеристик качества и безопасности, в частности, присутствие вредных жиров, консервантов, а также соответствие состава указанной на этикетке информации.

Вся продукция успешно прошла тесты

Указывается, что все изученные образцы по уровню безопасности оказались удовлетворительными. Каких-либо патогенных микроорганизмов, например, сальмонелл, выявлено не было. Также зафиксировано отсутствие плесневых грибков и дрожжей.

Касаемо маркировки, все изученные образцы содержат меньшую массовую долю жира, чем указывается на упаковке. Кроме этого, специалисты выявили расхождение по содержанию углеводов.