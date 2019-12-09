Эксперты предсказали сильнейшую за последние 15 лет эпидемию гриппа

По прогнозам американских ученых, зимой 2019/2020 население Земли ждет самая сильная за последние 15 лет эпидемия гриппа. Они рассказали о признаках, которые указывают на это.

Специалисты отметили, что начали распространяться штаммы вирусов гриппа, которые обычно распространяются весной. Основные симптомы гриппа — это высокая температура, рвота и диарея.

Врачи считают, что пик заболеваемости может быть в декабре, хотя ранее пик выпал на февраль. Ученые считают, что в этом году может быть одна из самых сильных за последние 15 лет эпидемий.

Специалисты составили прогноз для США, но в связи с новогодними праздниками в США будет много туристов, да и сами американцы на Рождество часто уезжают в другие страны, что может привести к тому, что вирус гриппа распространится по другим странам.

Эксперты рекомендуют при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, а сразу обратиться к врачу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как спастись от гриппа.