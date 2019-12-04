Эксперты: краски для волос повышают риск рака молочной железы

Американские ученые из Национального института здоровья пришли к выводу, что у женщин, которые постоянно пользуются перманентными красками и химическими выпрямителями для волос, выше риск развития рака молочной железы.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 46706 женщин. В результате выяснилось, у всех женщин кто-то из близких родственников (мать или сестра) страдают от этого онкологического заболевания, хотя они сами были здоровы.

Специалисты выяснили, что у женщин, которые красили волосы в течение года, риск развития рака выше на 9%, чем у тех представительниц прекрасного пола, которые краской не пользовались.

Имеются в виду именно постоянные красители, которые содержат вещества, негативно влияющие на эндокринную систему, и канцерогены. Средства тонирования никакой опасности не представляют.