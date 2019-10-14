В РФ расширили список жизненно важных лекарств

Со следующего года список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с расширят на 23 позиции. В настоящее время в него входит 735 лекарств.

Премьер-министр Дмитрия Медведев отметил, что самое важное, чтобы в этот список вошли современные, эффективные и по-настоящему нужные препараты.

В список жизненно важных и необходимых лекарственных средств вошли лекарства для лечения так называемых сложных и высокозатратных нозологий. Это достаточно дорогостоящие лекарства, но они необходимы людям с орфанными заболеваниями.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в число новых препаратов включено 8 противоопухолевых, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, 2 препарата для лечения гепатита С, 2 препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ.

Фото: pravda.ru

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