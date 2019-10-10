Американские ученые установили причину, по которой люди с хроническим недосыпом меняют свои предпочтения в еде и выбирают более жирную и калорийную пищу: пончики, шоколадное печенье и чипсы.
Результаты исследования показали, что часть обонятельной системы у людей с недосыпом гораздо сильнее реагировала на запахи еды. По словам специалистов, за адекватное потребление пищи отвечает часть коры головного мозга, называемая островок. Из-за недостатка сна связь между участками коры нарушается, что влияет на привычки питания.
"Когда кора не связывается должным образом с островком, люди выбирают более калорийную пищу, чем им на самом деле требуется. Люди с хроническим недосыпом предпочитают сладкую и жирную пищу, частое употребление которой грозит ожирением в долгосрочной перспективе", - отметили ученые.
Они добавили, что понимание этого явления и знание его механизмов поможет скорректировать пищевые привычки и найти новые подходы в борьбе с ожирением.
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