Треть россиян предпочитают экономить на лекарствах и лечении

Россияне чаще всего отказывают себе в отдыхе ради экономии сбережений. К числу других статей экономии относятся траты на театры и кино, а также на лекарства. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных", - отмечают социологи.

Опрос показал, что от театров и кино из-за недостатка денег отказываются 29% опрошенных, на лечении и здоровье экономят 27% респондентов. При этом доля последних за четыре года выросла на 5%. Каждый четвертый отказывается от поездок к родственникам или друзьям. Каждый пятый - от покупки необходимой одежды и обуви. Еще 18% ради экономии не покупают необходимые семье предметы домашнего обихода.

За четыре года выросло число людей, которые экономят на образовании детей и взрослых членов семьи, подчеркивается в исследовании.

Ранее стало известно о том, что россияне стали гораздо бережнее относиться к энергоресурсам и следить за их расходом. Такое поведение чаще всего свойственно людям старшего поколения, а также жителям небольших городов.

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