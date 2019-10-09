ВЦИОМ: каждый второй россиянин экономит газ, свет и воду

Россияне стали гораздо бережнее относиться к энергоресурсам и следить за их расходом. Такое поведение чаще всего свойственно людям старшего поколения, а также жителям небольших городов. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению социологов, за последние три года произошли значительные изменения в отношении к потреблению энергоресурсов. Расход газа, тепла, горячей воды и света тщательно контролируют 57% опрошенных россиян. Нынешний показатель на 15% превышает уровень 2016 года.

Экономное потребление энергоресурсов свойственно жителям городов с населением до 100 тысяч человек и людях старшего поколения. Среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет экономят больше половины - 56%. Еще 71% - из возрастной категории старше 60 лет.

Расход энергоресурсов не контролируют только 9% опрошенных граждан. Доля жителей страны с такой позицией, по сравнению с 2016 годом, сократилась на девять процентных пунктов.