В России подорожает импортная вода в бутылках

Новые правила маркировки бутилированной воды могут привести к росту цен на этот продукт, а также к перебоям с его поставками из-за границы.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", которая направила соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Как говорится в сообщении, проверять маркировку, согласно новым правилам, будут сотрудники таможни, поэтому наносить коды на бутылки придется до ввоза в Россию. Вероятнее всего, говорится в документе иностранные производители откажутся менять производственный процесс, поэтому помечать бутылки прямо перед ввозом в страну придется импортерам.

По оценкам авторов обращения, для закупки нового оборудования понадобятся несколько десятков миллионов рублей. И вот это — то и приведет неминуемо к росту цен на импортную воду в бутылках и, вероятно, станет причиной перебоев с ее поставками.

В Минпромторге, впрочем, уверены, что новые правила маркировки воды не скажутся на стоимости товара. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал, что до обязательного внедрения системы будет проведен добровольный эксперимент, чтобы производители смогли настроить процесс маркировки и протестировать нововведения.

Также в Минпромторге, пишут сегодня "Известия", пояснили, что нанесение кодов позволит снизить долю нелегальной продукции, однако оценить количество фальсификата на рынке затруднились.

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