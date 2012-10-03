Работодатели должны следить, чтобы работники делали прививки от гриппа

Российские работодатели должны озаботиться прививками своих сотрудников от гриппа, причём такое требование стоит включить в страховой договор.

Так считает Геннадий Онищенко, первый зампред думского комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач РФ.

"Человек, который пришёл на работу с температурой и изображает героя труда, показывает своё неуважение к коллегам. Непосредственный руководитель должен отправить его домой с тем, чтобы больной человек вызвал на дом врача и взял больничный. А какие-то уговоры и увещевания кончатся плохо", — сказал Онищенко.

Парламентарий напомнил, что с сентября начнётся сезонный подъём заболеваемости гриппом:

"Все мероприятия по самоизоляции и прочим ограничениям, конечно, сказались на здоровье людей. Это и хронический стресс, и другие негативные факторы. Поэтому сегодня работодателям надо подумать о том, как максимально охватить своих сотрудников прививками от гриппа".

По мнению Онищенко, страховые компании также должны занять грамотную позицию.

"В страховой договор надо включать обязательство выполнять требования по профилактическим прививкам", — пояснил он.

К слову, напомним, что, еще в бытность свою главным санитарным врачом России, Геннадий Онищенко был активным сторонником вакцинации от гриппа и даже подавал россиянам личный пример.

Вот, что об этом писала "Правда.Ру"

Онищенко рассказал о пользе вакцин от гриппа и об опасности оспы

Геннадий Онищенко готов личным примером убеждать людей делать прививки. В среду главе Роспотребнадзора сделали прививку от гриппа, пишет Росбалт. В здании ведомства будет проведена вакцинация и всех остальных сотрудников центрального аппарата.

Онищенко также заявил в среду, что родители, которые не хотят делать детям прививку против гриппа, сильно рискуют. "Родителей, которые не прививают детей, можно приравнять к родителям, которые ведут асоциальный образ жизни. По сути, они проводят эксперимент над детьми", — уверен чиновник. Он сообщил, что взрослым и детям в России прививки делают из актуальных штаммов. По его словам, в этом году планируется сделать прививок за счет госбюджета на 1 млн 200 тыс. больше, чем в прошлом году.

Всего в этом году в преддверии эпидсезона планируется привить свыше 32 миллионов человек из "групп риска": учителей, медиков, воспитанников детских садов, школьников и пенсионеров. Будут использованы отечественные вакцины — "Гриппол" и "Гриппол плюс", передает "Радио Маяк".

В качестве положительного примера использования вакцин Геннадий Онищенко привел обстановку в мире по оспе. "Оспу в 1978 году ликвидировали. Мы в нашей стране прививали (от оспы) до 1980 года. Это была вакцина, которая делалась из живого вируса оспы", — сказал он.

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Между тем, по словам главы Роспотребнадзора, некоторые страны по-прежнему хранят нелегальные коллекции штаммов оспы, сообщает "Голос России". По его словам, Россия и США не уничтожают официальные коллекции возбудителей оспы из-за возможной вспышки этого заболевания.

"Вероятность возвращения оспы — она никем не отрицается. Более того, есть решение ВОЗ, и вы знаете, что мы и США официально храним коллекции оспяных возбудителей. Не исключается, что он (возбудитель оспы) может модифицироваться от оспы обезьян, которая встречается", — сказал Онищенко. Он также сообщил, что есть некоторая вероятность выхода возбудителя из собственно коллекций вирусологов.