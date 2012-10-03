Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Су-27 перехватил самолеты ВМС и ВВС США над Черным морем
Пушков: инициативу Трампа о переносе выборов встретят в штыки
Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет
Гидрометцентр: на половине территории России в августе будет жарко
Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы
Вокалист Slipknot выпустил клип "CMFT must be stopped"
Белые медведи могут исчезнуть к концу XXI века
Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом
Роман "Мастер и Маргарита" стал самой читаемой книгой в колониях

Работодатели должны следить, чтобы работники делали прививки от гриппа

Здоровье

Российские работодатели должны озаботиться прививками своих сотрудников от гриппа, причём такое требование стоит включить в страховой договор.

Так считает Геннадий Онищенко, первый зампред думского комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач РФ.

"Человек, который пришёл на работу с температурой и изображает героя труда, показывает своё неуважение к коллегам. Непосредственный руководитель должен отправить его домой с тем, чтобы больной человек вызвал на дом врача и взял больничный. А какие-то уговоры и увещевания кончатся плохо", — сказал Онищенко.

Парламентарий напомнил, что с сентября начнётся сезонный подъём заболеваемости гриппом:

"Все мероприятия по самоизоляции и прочим ограничениям, конечно, сказались на здоровье людей. Это и хронический стресс, и другие негативные факторы. Поэтому сегодня работодателям надо подумать о том, как максимально охватить своих сотрудников прививками от гриппа".

По мнению Онищенко, страховые компании также должны занять грамотную позицию.

"В страховой договор надо включать обязательство выполнять требования по профилактическим прививкам", — пояснил он.

К слову, напомним, что, еще в бытность свою главным санитарным врачом России, Геннадий Онищенко был активным сторонником вакцинации от гриппа и даже подавал россиянам личный пример.

Вот, что об этом писала "Правда.Ру"

Онищенко рассказал о пользе вакцин от гриппа и об опасности оспы

Геннадий Онищенко готов личным примером убеждать людей делать прививки. В среду главе Роспотребнадзора сделали прививку от гриппа, пишет Росбалт. В здании ведомства будет проведена вакцинация и всех остальных сотрудников центрального аппарата.

Онищенко также заявил в среду, что родители, которые не хотят делать детям прививку против гриппа, сильно рискуют. "Родителей, которые не прививают детей, можно приравнять к родителям, которые ведут асоциальный образ жизни. По сути, они проводят эксперимент над детьми", — уверен чиновник. Он сообщил, что взрослым и детям в России прививки делают из актуальных штаммов. По его словам, в этом году планируется сделать прививок за счет госбюджета на 1 млн 200 тыс. больше, чем в прошлом году.

Всего в этом году в преддверии эпидсезона планируется привить свыше 32 миллионов человек из "групп риска": учителей, медиков, воспитанников детских садов, школьников и пенсионеров. Будут использованы отечественные вакцины — "Гриппол" и "Гриппол плюс", передает "Радио Маяк".

В качестве положительного примера использования вакцин Геннадий Онищенко привел обстановку в мире по оспе. "Оспу в 1978 году ликвидировали. Мы в нашей стране прививали (от оспы) до 1980 года. Это была вакцина, которая делалась из живого вируса оспы", — сказал он.

Читайте также: В Британии разработана вакцина против гепатита Е

Между тем, по словам главы Роспотребнадзора, некоторые страны по-прежнему хранят нелегальные коллекции штаммов оспы, сообщает "Голос России". По его словам, Россия и США не уничтожают официальные коллекции возбудителей оспы из-за возможной вспышки этого заболевания.

"Вероятность возвращения оспы — она никем не отрицается. Более того, есть решение ВОЗ, и вы знаете, что мы и США официально храним коллекции оспяных возбудителей. Не исключается, что он (возбудитель оспы) может модифицироваться от оспы обезьян, которая встречается", — сказал Онищенко. Он также сообщил, что есть некоторая вероятность выхода возбудителя из собственно коллекций вирусологов.

Последние материалы
Особенность переписи-2021: ощущаешь себя эльфом - так и укажи
Су-27 перехватил самолеты ВМС и ВВС США над Черным морем
Пушков: инициативу Трампа о переносе выборов встретят в штыки
Иран согласен выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет
Гидрометцентр: на половине территории России в августе будет жарко
Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы
Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков
Лисицын: защиты от бактериологического оружия пока не придумали
Вокалист Slipknot выпустил клип "CMFT must be stopped"
Белые медведи могут исчезнуть к концу XXI века
Популярное
Новости Белоруссии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Площу/Майдан сделали практически неизбежной...

Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"
Экономика и бизнес
Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"
Экспертное мнение
Писатель Стариков: Украина живёт по сценарию из песни Высоцкого
Общество
Из посёлка под Омском массово сбегают дачники
Василий Амирджанов Фальсификацию истории перепутали с ее оценками Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства Руслан Веснянко Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер
Комментарии
Росстат признал: многие россияне недоедают
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Росстат признал: многие россияне недоедают
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Росстат признал: многие россияне недоедают
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Фальсификацию истории перепутали с ее оценками
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ